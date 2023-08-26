أكادير : حجز أزيد من 12 ألف قنينة خمور مهربة كانت في طريقها الى الأقاليم الجنوبية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مكن تنسيق أمني بين أمن أكادير وتيزنيت، من توقيف عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب الممنوعات الى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

أفادت مصادر إعلامية، أنه تم حجز كميات ضخمة من الخمور خلال عملية نوعية ضواحي أكادير، و التحقيق في القضية يكشف عن مفاجٱت كبيرة.

وأسفرت التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي، من إعتقال شخصين يبلغان من العمر 36 و 41 سنة، فيما البحث مستمر لتوقيف مشتبه فيهم آخرين ضمن أفراد شبكة تنشط في مجال التهريب.

وجرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتهريب شحنة من المشروبات الكحولية متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع بالطريق الرابطة بين مدينتي تيزنيت وأكادير، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف شريكه الثاني الذي يشتبه في كونه متورطا في تخزين هذه الشحنة بضيعة فلاحية ضواحي مدينة أكادير في انتظار تهريبها نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة.

عملية التفتيش التي أخضعت لها الشاحنة فور توقيفها مكنت من حجز 12.309 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة، من بينها 11.519 قنينة من الجعة فيما البقية مشروبات كحولية من مختلف الأصناف، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء وملبغ مالي ومجموعة من الهواتف النقالة بحوزة المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5