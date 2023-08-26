طنجة.. توقيف شخصين لتورطهما في ترويج المخدرات القوية

هبة بريس-

تمكنت عناصر الدائرة الامنية الخامسة بمنطقة امن طنجة المدينة التابعة لولاية امن طنجة مساء اليوم السبت 26 غشت الجاري،من توقيف شخصين يبلغان من العمر 48 و 50 سنة من ذوي السوابق العدلية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات القوية والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر على مستوى حومة البحرة بحي كاسابارطا بناء على معطيات تحصلت عليها الفرقة المذكورة تفيد بنشاط الموقوفين في الاتجار في المخدرات القوية ،حيث أسفرت عملية تفتشيهما عن ضبط وحجز 34 لفافة من مخدر الهيروين و 05 لفافات من مخدر الكوكايين علاوة عن حجز 175 قرص مخدر و 200 غرام من مخدر الشيرا بالاضافة الي سلاح ابيض و مبلغ مالي و هاتف نقال .

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي المتورطين المفترضين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5