طرفاية : النعاس في السياقة يخلف وفاة شابتين وجرح ثلاثة آخرين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف حادث سير، وقع اليوم السبت 26 غشت الجاري، بين جماعة أخفنير ومدينة طرفاية، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1، عن وفاة فتاتين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات.

الحادث وقع بعد أن فقدت سائقة السيارة العائلية السيطرة على المقود ، بسبب الضباب الكثيف والنعاس، مما أدى إلى اصطدامها بحافلة للنقل العمومي.

وعلى إثر هذه الحادثة، انتقل عامل إقليم طرفاية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وتفقد المصابين.

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