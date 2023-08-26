بركان .. انتخاب حكيم بن عبد الله لرئاسة النهضة لولاية ثانية

هبة بريس : وجدة

عقد صباح اليوم السبت 26 غشت الجاري، نادي النهضة البركانية لكرة القدم جمعه العام السنوي.

وبعد التحقق من النصاب القانوني، تم افتتاح أشغال الجمع العام، وتقديم التقريرين المالي والأدبي عبر شريط فيديو يوثق لأهم لحظات الموسم الماضي، وبعد مداخلات المنخرطين الذين ساندوا المكتب المسير للنتائج المحققة وابداء آرائهم حول التوجهات العامة للجماهير البرتقالية عبر ملاحظات وتسويق صورة النادي عالميا، وبعدها تمت المصادقة بإجماع الحاضرين.

ومر الجمع العام الى مرحلة انتخاب الرئيس لمرحلة 2028/2024، حيث قدمت لائحة وحيدة لحكيم بن عبدالله للترشح، حيث تم انتخابه بالإحماع لرئاسة النادي لولاية ثانية وسط ارتياح الجميع.

ويبقى أهم ما ميز الجمع العام السنوي لنادي النهضة البركانية، هو إعلان حكيم بن عبد الله خلال الجمع العام السنوي العادي تعاقد نادي نهضة بركان مع السنغالي بول فاليري قادما من مولودية وجدة بعقد يمتد لثلاث سنوات.

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