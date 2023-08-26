ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات لمتاقشة تدابير إنجاح الدخول الجامعي

2023-08-26 / 16:37
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هبة بريس - الرباط

عقد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الجمعة، بمقر الوزارة اجتماعاً برؤساء الجامعات.

وتم خلال الاجتماع، تداول واستعراض مختلف التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي 2023-2024 الذي يتزامن هذه السنة مع التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030).

كما تم التوقف عند عمليات تسجيل الطلبة الجدد بمختلف الاسلاك والمستويات، خاصة المسالك الجديدة ومراكز التميز وهي المناسبة التي شهدت أيضاً استعراض الوسائل المعتمدة والمرصودة لتيسير وتدبير هذه العمليات وتجويدها، كاعتماد التطبيقات والبوابات الالكترونية.

وتم تسليط الضوء على تقدم عمليات تجهيز المؤسسات الجامعية بالمعدات والأدوات اللازمة لإنجاح تنزيل مشاريع تحول المنظومة ، وكذلك على تقدم الأشغال بعدد من البنى التحتية قيد التشييد، خاصة كليات الطب بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم التي ستنطلق الدراسة بها ابتداء من هذا الموسم الجامعي.

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