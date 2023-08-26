في أوج الأزمة.. جماعات تتنافس لتنظيم المهرجانات

هبة بريس

في أوج الأزمة الاقتصادية وما يتطلب ذلك من ترشيد للنفقات وحسن تدبير المرافق العمومية بحكمة وحكامة جيدة مع تحديد الأولويات وتوفير مناصب شغل للعاطلين والعاطلات…في أوج الأزمة هاته، نجد أن العديد من رؤساء الجماعات يغردون خارج السرب، ويسابقون الزمن ويتنافسون في تنظيم المهرجانات والمواسم والحفلات والسهرات…

الموضوع ذاته تفاعل معه الباحث في العلوم السياسية “حفيظ الزهري” في تدوينة له عل حائطه الفايسبوكي، بالقول: ” الحقيقة كان يجب إصدار لائحة للجماعات التي يمنع عنها تنظيم المهرجانات .. حيث تم استغلال هذه المهرجانات للإغتناء الغير المشروع.. في الوقت الذي توجد هذه الجماعات في أمس الحاجة لبنيات تحتية ولأبسط ظروف العيش الكريم”.

وتابع الزهري بالقول: ” لست ضد الفرحة، ولا ضد التنشيط الإجتماعي، بل ضد مصاصي الدماء الذين يتحينون الفرص لالتهام الميزانية العامة على حسابات الحاجيات العامة للمواطن…الله يهدي ما خلق”.

وفي سياق متصل بترشيد النفقات، نجد أن العديد من الموظفين والمنتخبين وكأنهم يتحدون مضامين دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي أصدرها في وقت سابق، طالبهم فيها بعدم استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل في نهاية الأسبوع دون اذن مسبق، مع تقليص نفقات السفر وتنظيم الحفلات والندوات وكذا نفقات المحروقات.

كما دعا وزير الداخلية خلال الدورية ذاتها، الولاة والعمال، إلى السهر على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للانفاق الإجباري كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.

إلا أن واقع الحال يثبت العكس، حيث لازال العديد من المنتخبين والموظفين يستغلون سيارات الدولة في تنقلاتهم الشخصية هم وذويهم، وخلال العطل، ومن المنتخبين من يوظف سيارة الدولة في تنقلاته صوب مقر عمله” التعليم الصحة…”، فتراها تطوف بالأحياء السكنية والأزقة ليلا ونهارا وفي العطل تحمل اغراض عائلته وأسرته في تحد صارخ لمضامين دورية وزير الداخلية، مما يتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذا النزيف الحاد في ميزانيات الدولة في زمن الأزمات.

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