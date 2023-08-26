في أوج الأزمة.. جماعات تتنافس لتنظيم المهرجانات
في أوج الأزمة الاقتصادية وما يتطلب ذلك من ترشيد للنفقات وحسن تدبير المرافق العمومية بحكمة وحكامة جيدة مع تحديد الأولويات وتوفير مناصب شغل للعاطلين والعاطلات…في أوج الأزمة هاته، نجد أن العديد من رؤساء الجماعات يغردون خارج السرب، ويسابقون الزمن ويتنافسون في تنظيم المهرجانات والمواسم والحفلات والسهرات…
الموضوع ذاته تفاعل معه الباحث في العلوم السياسية “حفيظ الزهري” في تدوينة له عل حائطه الفايسبوكي، بالقول: ” الحقيقة كان يجب إصدار لائحة للجماعات التي يمنع عنها تنظيم المهرجانات .. حيث تم استغلال هذه المهرجانات للإغتناء الغير المشروع.. في الوقت الذي توجد هذه الجماعات في أمس الحاجة لبنيات تحتية ولأبسط ظروف العيش الكريم”.
وتابع الزهري بالقول: ” لست ضد الفرحة، ولا ضد التنشيط الإجتماعي، بل ضد مصاصي الدماء الذين يتحينون الفرص لالتهام الميزانية العامة على حسابات الحاجيات العامة للمواطن…الله يهدي ما خلق”.
وفي سياق متصل بترشيد النفقات، نجد أن العديد من الموظفين والمنتخبين وكأنهم يتحدون مضامين دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي أصدرها في وقت سابق، طالبهم فيها بعدم استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل في نهاية الأسبوع دون اذن مسبق، مع تقليص نفقات السفر وتنظيم الحفلات والندوات وكذا نفقات المحروقات.
كما دعا وزير الداخلية خلال الدورية ذاتها، الولاة والعمال، إلى السهر على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للانفاق الإجباري كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.
إلا أن واقع الحال يثبت العكس، حيث لازال العديد من المنتخبين والموظفين يستغلون سيارات الدولة في تنقلاتهم الشخصية هم وذويهم، وخلال العطل، ومن المنتخبين من يوظف سيارة الدولة في تنقلاته صوب مقر عمله” التعليم الصحة…”، فتراها تطوف بالأحياء السكنية والأزقة ليلا ونهارا وفي العطل تحمل اغراض عائلته وأسرته في تحد صارخ لمضامين دورية وزير الداخلية، مما يتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذا النزيف الحاد في ميزانيات الدولة في زمن الأزمات.
11 تعليقات
السباق لنفخ المصاريف وتسمين الجيوب
اين هي المصالح الوصية لتغيير المنكر الجماعي !!!!!!
البهرجان هاهو.؟ والتنمية فينا هي !!!!
لماذا لا تتنافس هذه الجماعات على محاصرة البناء العشوائي وتنظيم بل وهيكلة قطاع البيئة والنظافة (المقزز بالنسبة للسياح الاجانب) ضمن حدودها الترابية.
فعلا كل النفقات التي غير ذات أولوية تعتبر هدرا للمال العام ،تنظيم تظاهرات فنية او ثقافية أمر به طبعا أهميته لكن يحب أن يبقى في إطار محدود من النفقات و اذا كان عن طريق دعم أو شراكات مع جهات لها القدرة و الإمكانيات على تغطية جزء من تكاليفه لكان الأمر أفضل و أكثر حكمة و انسجاما مع النوجيهات الملكية السامية و تعليمات وزارة الداخلية .
أما و أن تكون هذه المهرجانات مطية للوصول إلى المال العام و العبث به فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
يستهزؤون بالشعب هذا هو مصير الشعب . الحكومة في خبر كان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
السباق الى سرقة اموال الشعب بطرق شيطانية..
الجماعات المحلية مطالبة بتوفير الماء والكهرباء ومتنفس الساكنة وليس المهرجانات..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى الموضوع..
الشعب يعاني الفقر والجماعات المحلية تسارع في تنظيم الحفلات..
على المجلس الأعلى للحسابات.محاسبة رؤوساء الجماعة الذين يبذرون أموال الشعب ..
زمن التفاهة .اما الإصلاح حدث ولا حرج..
نتمنى من رؤوساء الجماعة ليس كلهم ولكن بعضهم الرقي ..