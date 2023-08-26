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طنجة ..توقيف شخصين أحدهما جزائري لعدم الامتثال والسياقة الاستعراضية

2023-08-26 / 14:11
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يومه السبت 26 غشت الجاري، من توقيف شخصين يحملان الجنسية الفرنسية، أحدهما من أصل مغربي والثاني من أصل جزائري، وذلك للاشتباه في تورطهما في عدم الامتثال والسياقة الاستعراضية بشكل يهدد سلامة مستعملي الطريق وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

وكان المشتبه فيهما يستعملان سيارة مسجلة بالخارج، للقيام بسياقة استعراضية خطيرة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، كما تعمدا عدم الامتثال لشرطي المرور الذي تدخل لإيقافهما، وقاما بتعريضه للإهانة بعدما قذفا ورقتين ماليتين من زجاج السيارة ولاذا بالفرار.

وقد مكنت إجراءات البحث من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بأحد الفنادق، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم إيداع السيارة المستعملة بالمحجر البلدي لضرورة البحث.

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‫11 تعليقات

  1. كان على رجال الامن ان يدخلهما الى الكوميسارية ويجلسانهما على شي قرعة مكسورة حتى يفكرا الف مرة ومرة يدخلوا المغرب ويهينوا رجال الامن

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