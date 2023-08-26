طنجة ..توقيف شخصين أحدهما جزائري لعدم الامتثال والسياقة الاستعراضية
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يومه السبت 26 غشت الجاري، من توقيف شخصين يحملان الجنسية الفرنسية، أحدهما من أصل مغربي والثاني من أصل جزائري، وذلك للاشتباه في تورطهما في عدم الامتثال والسياقة الاستعراضية بشكل يهدد سلامة مستعملي الطريق وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.
وكان المشتبه فيهما يستعملان سيارة مسجلة بالخارج، للقيام بسياقة استعراضية خطيرة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، كما تعمدا عدم الامتثال لشرطي المرور الذي تدخل لإيقافهما، وقاما بتعريضه للإهانة بعدما قذفا ورقتين ماليتين من زجاج السيارة ولاذا بالفرار.
وقد مكنت إجراءات البحث من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بأحد الفنادق، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم إيداع السيارة المستعملة بالمحجر البلدي لضرورة البحث.
11 تعليقات
كان على رجال الامن ان يدخلهما الى الكوميسارية ويجلسانهما على شي قرعة مكسورة حتى يفكرا الف مرة ومرة يدخلوا المغرب ويهينوا رجال الامن
تحية تقدير واحترام للشرطة على هذا العمل الجبار..
يجب اعتقال كل من لم يمتثل لأوامر الشرطة..
على القضاء تشديد العقوبة السجنية على كل من لم يحترم سلامة وأمن المواطنين..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
الحركات الإستعراضية والبهلوانية منعت وكل من ظبط سيؤدي الثمن غاليا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.نتمنى هذه السلوكات عدم تكرارها ..
الطرقات مخصصة للسير فقط وليس الحركات الإستعراضية..
علينا تغيير سلوكنا اتجاه قانون السير..
على الإخوة الجزائرين إحترام أعراف البلد ..
الى السجن مع الأعمال الشاقة..