رسميا.. “الفيفا” يوقف روبياليس مؤقتا عن جميع أنشطة كرة القدم
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مؤقتا رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد تتويج إسبانيا بلقب مونديال السيدات في سيدني.
وأوضح “الفيفا” في بيان نشره على موقعه يوم السبت: “قررنا اليوم إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي”، شارحا أن مدة الإيقاف المؤقت ستستمر 90 يوما في انتظار الإجراءات التأديبية.
وتصاعدت حملة الضغوط على روبياليس (46 عاما) بعدما طالبت أعلى السلطات في عالم الكرة المستديرة باستقالته من منصبه إثر تقبيله هيرموسو على شفتيها، حيث تناقلت محطات التلفزة صور القبلة عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي لمونديال أستراليا ونيوزيلندا بفوزه على نظيره الإنجليزي 1-0 الأحد الماضي في سيدني.
وكان روبياليس رفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة خلال اجتماع طارئ، حيث كان من المتوقع أن يغادر تحت ضغط مكثف من الحكومة الإسبانية واللاعبات بالإضافة إلى أندية كرة القدم والمسؤولين.
11 تعليقات
إذا كانت الفيفا ستعاقب المدرب فعليها كذالك معاقبة اللاعبة لان القبلة متبادلة وبرضى الطرفين وليس هناك تحرش من المدرب والقبلة عند الغرب شيء عادي كما نرى في الافلام الغربية الرجل يقبل المرأة من فمها والمرأة كذالك تقبل الرجل وأقول بان هناك تمرير للسياسة حتى في الرياضة يريدون أن يفسدون طعم افوز لإسبانيا لاغير
ارتكب خطأ أخلاقي يجب ارغامه على الاستقالة ، بدلا من انتضار تقديم استقالته. على الفيفا سن قانون لاسناد الطاقم التقني للنساء في الفرق النسوية، مادام هناك طاقم تقني من الرجال ليس مستبعدا ان تتعرض اللاعبات للتحرش بصفة او بأخرى من قريب ومن بعيد.
مستحيل تكون عفوية هذه الفعلة لأنه بعد ذلك دخل على اللعبات في غرفة تغيير الملابس وطلب الزواج من إحداهن..
على الإتحاد الإسباني توقيف روبياليس وذالك لتورطه في المنسوب إليه..
الاتحاد الدولي عليه أن يخصص كرة القدم النسائية للنساء اللاعبات والمدربات والتقنيات و الحكمات ولا تفتح للرجال اي باب هناك ..
على الإتحاد الأوروبي إصدار عقوبات عليه..
لا يجب على أي مسؤول كروي تعنيق لاعباته ..
لو فعلتها لاعبة من اللاعبات لم يتم محاسبتها ..
على أساس هي لا يمسها إلا المطهرون
متى كنتم تغضبون من قبلة ؟ ..
لا نعرف ماذا يقع في الكواليس ..
أين الديمقراطية والعدالة والمساواة..