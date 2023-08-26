رسميا.. “الفيفا” يوقف روبياليس مؤقتا عن جميع أنشطة كرة القدم

هبةبريس - وكالات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مؤقتا رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد تتويج إسبانيا بلقب مونديال السيدات في سيدني.

وأوضح “الفيفا” في بيان نشره على موقعه يوم السبت: “قررنا اليوم إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي”، شارحا أن مدة الإيقاف المؤقت ستستمر 90 يوما في انتظار الإجراءات التأديبية.

وتصاعدت حملة الضغوط على روبياليس (46 عاما) بعدما طالبت أعلى السلطات في عالم الكرة المستديرة باستقالته من منصبه إثر تقبيله هيرموسو على شفتيها، حيث تناقلت محطات التلفزة صور القبلة عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي لمونديال أستراليا ونيوزيلندا بفوزه على نظيره الإنجليزي 1-0 الأحد الماضي في سيدني.

وكان روبياليس رفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة خلال اجتماع طارئ، حيث كان من المتوقع أن يغادر تحت ضغط مكثف من الحكومة الإسبانية واللاعبات بالإضافة إلى أندية كرة القدم والمسؤولين.

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