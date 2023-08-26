صخور الرحامنة.. تسليم شاحنات وآليات جديدة وانطلاق مهرجان الرمى والطلبة والخيالة

2023-08-26 / 13:36
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هبة بريس

انطلقت أول أمس الخميس، فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة الذي ينظم في نسخته السادسة عشر بجماعة صخور الرحامنة و يصادف الذكرى الستين 60 لعيد الشباب المجيد من طرف جمعية الرحامنة للموروث الثقافي والبيئي تحت شعار ” التراث المادي واللامادي رافعة للتنمية ” وبشراكة مع المجلس الجماعي لصخور الرحامنة وبتعاون العمالة و المجلس الإقليمي ومجلس الجهة وكذلك بعض الجماعات المجاورة وبمساهمة بعض الشركات المحلية وبعض فعاليات المجتمع المدني.

وقد شهدت هذه النسخة تنظيما محكما سخرت له إمكانيات بشرية ولوجيستيكية كافية ممثلة في قيادة صخور الرحامنة والدرك الملكي والقوات المساعدة و الصحة والوقاية المدنية واللجنة المنظمة ، مما ساعد على احكام التنظيم واستيعاب الكم الهائل من الزوار بشتى فئاتهم العمرية.

وقد شارك في هذا المهرجان مجموعة من الطلبة حملة القران والخيالة لإحياء هذه التظاهرة الثقافية والحفاظ على هذا الموروث التاريخي والثقافي الأصيل المتمثل في تربية الفرس وممارسة فن التبوريدة وعلى هامش المهرجان أقيم معرض لبعض الجمعيات والتعاونيات لعرض منتوجاتها الفلاحية والتقليدية وتثمينها والتعريف بها .

وتزامنا مع افتتاح هذا المهرجان، أشرف السيد عزيز بوينيان عامل عمالة إقليم الرحامنة على تسليم مفاتيح شاحنات وآليات جديدة معدة للنظافة كدعم من وزارة الداخلية لفائدة جماعة صخور الرحامنة للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الذي كانت الجماعة تعاني فيه من نقص حاد في اللوجستيك .

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