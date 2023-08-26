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انتحل صفة مسؤول سامي للنصب على مواطنين.. اعتقال شخص بالبيضاء

2023-08-26 / 12:58
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه السبت 26 غشت الجاري، من توقيف شخص بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال.

ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه به في التواصل مع ضحاياه في مؤسسات ومرافق خدماتية، منتحلا صفة مسؤول سامي، وذلك لتعريضهم للنصب ومطالبتهم بإسداء خدمات أو تحصيل منافع بشكل تدليسي.

وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، كما تبين أنه موضوع بحث كذلك من أجل إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مالية مهمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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