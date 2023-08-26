الرقص بالمؤخرات.. هل سقط جيلنا في الفخ؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

إن الحقيقة المُرة اليوم والتي يحاول البعض حجبها بالغربال، هي أن التفاهة والسخافة ماضية في طريق التغول بين صُناع المحتوى البائس، حتى إن آثار الأقدام اختلطت وتعذر التمييز بينها وبين آثار الخيول الأصيلة….وبات الحصول الشهرة يكفي المرء حمل هاتف ذكي، ليوثق به رقصات مطولة لمؤخرته، أو حركات مثيرة لأجزاء من جسده، أو يخلق موضوعا تافها عبر ضحكاته أو صوته المصطنع بلا مضمون ولا معنى ولا قيمة فينشر ذلك لخلق” البوز الخاوي”، لمضاعفة مداخيله المالية ولو على حساب شرفه وكرامته…

صناع التفاهة هؤلاء، صاروا تائهين يقودهم الجشع وحب المال لعرض مابقي لهم من شرف على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا منهم ببعض الحركات الصبيانية المضحكة لحصد جمهور التفاهة الراغبين في التعرف عليهم والتقرب منهم…

نعم، لربما أجمع الجميع على كلمة سواء، هي أن مشكلتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجبا بشكل عام، هي أننا أسأنا فهمها، وأسأنا التعامل معها، فبدل أن نسخرها لخدمتنا فيما هو هو إيجابي، تاهت بنا السبل فوظفناها في ما هو أسوأ… يا للأسف…

بدافع تحقيق الشهرة والربح السريع دون عناء، تبقى هذه الظاهرة الخطيرة، أكبر خطر يهدد الأمن القومي وهدم الوعي وكسر الأخلاق والأعراف، حتى إن تداعياتها قد تصل أحيانا إلى حد الابتزاز، حين يسقط صاحبها في شباك الابتزاز الجنسى، مما بجعله رهينة في أيدي هؤلاء المبتزين يحركونه دمية صغيرة بين أناملهم، قد يصل به الأمر إلى وضع حد لحياته هربا من هول الفضيحة…

لا يختلف اثنان عن كون النفس البشرية طواقة لتتبع العورات وحشر الأنوف في كل صغيرة وكبيرة بغرض التتبع والتقصي وحب الاستطلاع تماشيا ومقولة ” يخ منو وعيني فيه”…..

نعم، نحن بدورنا نتحمل المسؤولية ويقع الجزاء على عاتقنا إن نحن وقعنا في فخ المتابعة والمشاهدة، حينها نكون مساهمين في الرفع من منسوبها دون أن نعي…

هنا يقع الدور على وسائل الاعلام والصحافة النزيهة في تصحيح المسار، لزرع بذور الثقافة بين المجتمع وليس “استبلاده”، والحقيقة الغائبة الحاضرة هي أن كل فرد من أفراد المجتمع لديه ما يكفي من الوعي والفكر للتمييز بين الأشياء ، لكن إنه هو غض الطرف وانغمس في مشاهدة و متابعة هذه الفضائح والسخافات، لامحالة سيكون مسؤولا أمام نفسه والتاريخ وأمام الله عز وجل، وهو القائل : “إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1