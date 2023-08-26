الرقص بالمؤخرات.. هل سقط جيلنا في الفخ؟
إن الحقيقة المُرة اليوم والتي يحاول البعض حجبها بالغربال، هي أن التفاهة والسخافة ماضية في طريق التغول بين صُناع المحتوى البائس، حتى إن آثار الأقدام اختلطت وتعذر التمييز بينها وبين آثار الخيول الأصيلة….وبات الحصول الشهرة يكفي المرء حمل هاتف ذكي، ليوثق به رقصات مطولة لمؤخرته، أو حركات مثيرة لأجزاء من جسده، أو يخلق موضوعا تافها عبر ضحكاته أو صوته المصطنع بلا مضمون ولا معنى ولا قيمة فينشر ذلك لخلق” البوز الخاوي”، لمضاعفة مداخيله المالية ولو على حساب شرفه وكرامته…
صناع التفاهة هؤلاء، صاروا تائهين يقودهم الجشع وحب المال لعرض مابقي لهم من شرف على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا منهم ببعض الحركات الصبيانية المضحكة لحصد جمهور التفاهة الراغبين في التعرف عليهم والتقرب منهم…
نعم، لربما أجمع الجميع على كلمة سواء، هي أن مشكلتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجبا بشكل عام، هي أننا أسأنا فهمها، وأسأنا التعامل معها، فبدل أن نسخرها لخدمتنا فيما هو هو إيجابي، تاهت بنا السبل فوظفناها في ما هو أسوأ… يا للأسف…
بدافع تحقيق الشهرة والربح السريع دون عناء، تبقى هذه الظاهرة الخطيرة، أكبر خطر يهدد الأمن القومي وهدم الوعي وكسر الأخلاق والأعراف، حتى إن تداعياتها قد تصل أحيانا إلى حد الابتزاز، حين يسقط صاحبها في شباك الابتزاز الجنسى، مما بجعله رهينة في أيدي هؤلاء المبتزين يحركونه دمية صغيرة بين أناملهم، قد يصل به الأمر إلى وضع حد لحياته هربا من هول الفضيحة…
لا يختلف اثنان عن كون النفس البشرية طواقة لتتبع العورات وحشر الأنوف في كل صغيرة وكبيرة بغرض التتبع والتقصي وحب الاستطلاع تماشيا ومقولة ” يخ منو وعيني فيه”…..
نعم، نحن بدورنا نتحمل المسؤولية ويقع الجزاء على عاتقنا إن نحن وقعنا في فخ المتابعة والمشاهدة، حينها نكون مساهمين في الرفع من منسوبها دون أن نعي…
هنا يقع الدور على وسائل الاعلام والصحافة النزيهة في تصحيح المسار، لزرع بذور الثقافة بين المجتمع وليس “استبلاده”، والحقيقة الغائبة الحاضرة هي أن كل فرد من أفراد المجتمع لديه ما يكفي من الوعي والفكر للتمييز بين الأشياء ، لكن إنه هو غض الطرف وانغمس في مشاهدة و متابعة هذه الفضائح والسخافات، لامحالة سيكون مسؤولا أمام نفسه والتاريخ وأمام الله عز وجل، وهو القائل : “إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.
2 تعليقات
شكرا على هذا المقال الذي يذكر الأسود ان تبقى اسود وإن تدافع عن الغابة من الضباع والكلاب الضالة والخنازير البرية .فعلا ان الاخلاق راحت وأصبحت عنوان فقط والسبب هي السياسة الخطيرة التي تتبعها وزارة الإعلام في تمرير ازبال العالم على شاشاتنا ولا تحجب المواقع الاجتماعية التي لا علاقة لنا بها. اليوم نحن أمام موجة خطيرة تضرب شبابنا في عقيدته وثقافته وأخلاقه ولا احد من المسؤولين يتحرك وكأنهم متواطؤون او غير موجودون في المغرب .مرة اخرة شكرا على جر ناقوس الخطر لمن يفهم في الإشارة.
فعلا موضوع يقض مضجع الظمائر الحية لأن الوضع اصبح مزريا فالجشع وحب الأموال المجانية جعل اسرا تبيع شرفها وتعرضه للإستهلاك بكل سفالة ووقاحة ويعلم القاصي والداني مدى التأثير البعيد المدى لهاته الأفعال المخلة بالأداب العامة وخصوصا على الناشئة قليلة الوعي وكذى الشباب اليائس هو تدمير فعلي لصمام امان المجتمع وهو خلق الإسلام لدى وجب على الدولة التدخل والكف عن قضاء الحوائج بتركها وترك المجتمع يواجه مصيرا مجهولا