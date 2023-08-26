MaBa يطلق أغنية راي عصرية بعنوان “الغدارة”

القسم الفني: هبة بريس

طرح الفنان المغربي عباد مندر، المقيم بالديار الكندية، والشهير ب MaBa، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب وعلى جميع تطبيقات ومنصات الموسيقى الرقمية، أغنيته الجديدة ”الغدارة”.

وجرى تصوير مشاهد الأغنية في مدينة مونتريال بكندا، وهي من كلمات وتلحين صهيب الطيب الذي يتعامل معه MaBa على التوالي بعد أغنية ” La Casa’‘، أما التوزيع الموسيقي كان لكريم لوكيلي، و الماسترينغ للوكيلي استديو، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب حمزة السموراي.

أغنية “الغدارة” هي أغنية مصنفة في صنف ستيل الراي، ممزوج بلمسة وإيقاعات عصرية، وكلمات بسيطة مما يجعلها قريبة من الجمهور المغربي خصوصا والمغاربي عموما.

الجدير بالذكر أن أغنية “الغدارة” هي ثالث عمل غنائي ل MaBa بعد كل من أغنية La Casa، وأغنية Que PaSa هاته الأخيرة التي تغنى فيها بجمال المغرب وروعة طبيعته وتنوعه الثقافي.

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