حادثة سير مأساوية تخلف 3 ق.تلى بطنجة “صور”
هبة بريس - مكتب طنجة
تسببت حادثة سير خطيرة ، وقعت صباح اليوم على مستوى طريق “مطراغاز” القريب من منطقة بوخالف ، في مصرع 3 أشخاص بينهم طفلين .
وبحسب المعطيات التي استقتها “هبة بريس” من عين المكان فقد تسببت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية في دهس الضحايا الذين كانوا على جانب الرصيف ، ويتعلق الأمر بشخص في الخمسينات من العمر وطفلين أحدهما ييلغ من العمر 15 سنة .
واستنفرت الحادثة المأساوية المصالح الامنية التي حضرت الى عين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي قامت بنقل جثت الضحايا الى مستودع الاموات .
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اصدق التعازي والمواساة لأهلهم و أسرتهم م يد من الحذر و اليقظة على الطرقات خصوصا في هذه الفترة من السنة التي تعرف كثافة أكبر في حركة السير