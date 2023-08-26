السلطات السويدية: لا خطط لحظر حرق الكتب الدينية

2023-08-26 / 10:33
10
هبة بريس - وكالات

نقلت قناة “SVT” التلفزيونية عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله إن السلطات السويدية لا تخطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك، لأن ذلك سيتطلب تعديلات على دستور البلاد.

وقال كريسترسون إن “كل دولة تتعرض لتهديدات حادة تختار طريقتها الخاصة في التعامل معها. أكن احتراما كبيرا لما تفعله الدنمارك الآن، لكن القيام بنفس الشيء تماما كما هو الحال في الدنمارك، سيتطلب على الأرجح تعديلات دستورية، لذلك بالنسبة للسويد، فإن هذا ليس هو أفضل طريق”.

يأتي ذلك، عقب إعلان وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، أمس الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.

وقال وزير العدل للصحفيين، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

وكانت السلطات السويدية قررت الأسبوع الماضي البدء في مراجعة قانون النظام العام الذي يسمح باتخاذ إجراءات تتعلق بحرق القرآن الكريم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النيجر: لم نطرد سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا

النيجر: لم نطرد سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا

2023-08-26 / 13:27
Photo of دراسة: ارتفاع التأمين على الصحة العقلية في أمريكا منذ بداية الجائحة

دراسة: ارتفاع التأمين على الصحة العقلية في أمريكا منذ…

2023-08-26 / 11:20
Photo of الأرصاد السعودية تطلق “الإنذار الأحمر” في مكة

الأرصاد السعودية تطلق “الإنذار الأحمر” في مكة

2023-08-26 / 10:22
Photo of النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها

النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها

2023-08-26 / 09:15
Photo of بعد مطالبة سفير فرنسا بمغادرة النيجر…باريس ترد

بعد مطالبة سفير فرنسا بمغادرة النيجر…باريس ترد

2023-08-25 / 22:55
Photo of اليونان تواجه حرائق الغابات لليوم السابع على التوالي

اليونان تواجه حرائق الغابات لليوم السابع على التوالي

2023-08-25 / 20:31
Photo of النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

2023-08-25 / 19:34
Photo of قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

2023-08-25 / 18:36
Photo of الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

2023-08-25 / 18:26
Photo of صورته دخلت التاريخ.. ترامب السجين رقم Po1135809

صورته دخلت التاريخ.. ترامب السجين رقم Po1135809

2023-08-25 / 17:52

‫10 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهظ أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..

    1

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل . لا إله إلا الله سبحانه وتعالى . قوله تعالى : قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون..

    1

  3. حرق المصحف في السويد لاينال من المصحف الشريف ولكن ينال من أدعياء الحضارة والرقي ،فهو يمثل قمة الهمجية والعنصرية ..

    1

  4. حق الأمن عليها كيف دفع السويد للقيام بذلك.فليعلم الجميع أن كل من حارب الإسلام نهايته السقوط..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق