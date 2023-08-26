الاتجار بالبشر يجر 3 أشخاص للاعتقال بأكادير

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الجمعة 25 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و43 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى المحطة الطرقية بإنزكان، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة ثمانية مرشحين، تم ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة لإحدى مدن جنوب المملكة، على أساس تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية.

وقد تم الاحتفاظ بمنظمي الهجرة غير الشرعية وباقي المرشحين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

وتندرج هذه القضية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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