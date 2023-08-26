روبياليس: القبلة مع إيرموسو كانت متبادلة ولن أستقيل

2023-08-26 / 09:36
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الجمعة، إنه لن يستقيل من منصبه، على خلفية تقبيل إحدى لاعبات المنتخب.

وذكر روبياليس، خلال افتتاح الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة في مدريد: “لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، سأستمر حتى النهاية”، مضيفا أنه سيقاتل في المحكمة للدفاع عن اسمه.

وتابع: “هل ستكون قبلة سريعة بالتراضي كافية لإخراجي من هنا؟”.

وزعم روبياليس بأن القبلة كانت “متبادلة وعفوية وتوافقية”، مشددا على أنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استنادا إلى منصبه.

واتهم رئيس الاتحاد الإسباني للكرة وسائل إعلام ومسؤولين “باغتياله اجتماعيا”.

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