طقس السبت .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية لليوم السبت، عامة باستمرار طقس حار بالسهول الداخلية، ومنطقة الريف، وشمال المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية.
ويرتقب أيضا تساقط قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية بمناطق الأطلس الكبير. وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالمناطق الساحلية، مع تناثر حبات من الرمال جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية.
كما ستلاحظ هبات لرياح قوية شيئا ما بالسهول الشمالية والوسطى وجنوب الأقاليم الصحراوية.
أما درجات الحرارة الدنيا فيتوقع أن تتراوح ما بين 24 و 30 درجة بالسهول غرب الأطلس، ومنطقة سايس، وجنوب الريف، ومنطقة البوغاز، وبأقصى الجنوب-الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 18 و24 درجة بباقي المناطق.
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11 تعليقات
مع موجات الحر أصبحنا نرى جليا أن الانسان مخلوق ضعيف جدا عندما يكون قد ألف الحياة الهادئة فقلة التحمل و الانفعال هما السمتان اللتان نراهما جليا. أضف على ذلك عدم وجود أفكار جديدة لمحاربة التقلبات المناخية الحالية.
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
الحمد لله على هذه النعم نعمة الحرارة ونعمة البرودة..
ارتفاع الحرارة المفرطة في السنين الأخيرة..
اللهم اجرنا من نار جهنم..
اللهم اسقينا الغيث النافع..
للشمس فوائد على صحة العظام..
الحرارة مضرة للأطفال والشيوخ..
على جميع المواطنين تجنب أشعة الشمس القاتلة خصوصا وقت الظهيرة..
علينا تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..
اللهم احفظنا من شدة الحر..