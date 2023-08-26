طقس السبت .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية لليوم السبت، عامة باستمرار طقس حار بالسهول الداخلية، ومنطقة الريف، وشمال المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب أيضا تساقط قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية بمناطق الأطلس الكبير. وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالمناطق الساحلية، مع تناثر حبات من الرمال جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية شيئا ما بالسهول الشمالية والوسطى وجنوب الأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة الدنيا فيتوقع أن تتراوح ما بين 24 و 30 درجة بالسهول غرب الأطلس، ومنطقة سايس، وجنوب الريف، ومنطقة البوغاز، وبأقصى الجنوب-الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 18 و24 درجة بباقي المناطق.

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