مجلس جماعة مكناس يتضامن مع عامل الاقليم ويؤكد : حملة مسعورة

2023-08-25 / 23:21
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هبة بريس _ فاس

أعلن المجلس الجماعي لمدينة مكناس تضامنه على غرار العديد من الجمعيات المدنية والفعاليات السياسية والثقافية تضامنه مع عامل اقليم مكناس مستغربا في نفس الان ، من حملة تشهير مسعورة،

واستغرب المجلس ومعه الرأي العام ، كيف يتأتى للبعض المساس بشخصيات عامة، مشهود لها بمصداقيتها وتفانيها في العمل وفي التنسيق الجاد بين مختلف المتدخلين في التنمية المحلية بعمالة مكناس.

وقال المجلس الجماعي ” ونحن إذ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه الممارسات المشينة، التي مست الحياة العامة للسيد العامل وتشكك في مهنيته وكفاءته التي ما فتئ يشهد له القاصي والداني، نعلن عن تضامننا المطلق وغير المشروط معه، لما قد يترتب عن كل ذلك من ضرر شخصي ومعنوي له ولجهازه الإداري، كما نسجل كامل مساندتنا، على إثر التشهير والافتراء، التي يقترفها نفس الموقع المشبوه وكل المواقع والصفحات الإلكترونية الشبيهة في حق العديد من الشخصيات العامة داخل مدينة مكناس وخارجها.”

ويؤكد المجلس الجماعي لمدينة مكناس بكافة مكوناته الإدارية والسياسية، دعمه المطلق لكافة الشخصيات العامة، ضد كل الأطراف المشبوهة، التي تتخفى وراء مواقعها؛ وأنه لن يقف صامتا أمام هذه البلطجة الإعلامية الجديدة، التي تعتمد الابتزاز والمساومة، في أفق فضح الدوافع الخفية لهذه الشرذمة وسلك جميع المساطير القانونية المعتمدة لمتابعة الجناة المتورطين في مثل هذه الجرائم الإلكترونية.

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