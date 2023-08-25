بعد مطالبة سفير فرنسا بمغادرة النيجر…باريس ترد

2023-08-25 / 22:55
1
هبة بريس _ وكالات

أمهلت وزارة الخارجية في النيجر، الجمعة، السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 يوليو وباريس.

وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة” لدعوتها الى “إجراء مقابلة” الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت “والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم أواخر الشهر الماضي.

واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم الى السلطة، ودفع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (“إكواس”) لفرض عقوبات على نيامي والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة “الانتظام الدستوري” الى البلاد.

ورفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية” لتقديم مثل هذا الطلب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن “فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين”، مضيفة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.

ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليًا في القصر الرئاسي.

وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع غشت إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الجهاديين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الإفريقية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليونان تواجه حرائق الغابات لليوم السابع على التوالي

اليونان تواجه حرائق الغابات لليوم السابع على التوالي

2023-08-25 / 20:31
Photo of النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

2023-08-25 / 19:34
Photo of قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

2023-08-25 / 18:36
Photo of الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

2023-08-25 / 18:26
Photo of صورته دخلت التاريخ.. ترامب السجين رقم Po1135809

صورته دخلت التاريخ.. ترامب السجين رقم Po1135809

2023-08-25 / 17:52
Photo of الكرملين: الادعاء بأن بوتين أصدر الأمر بقتل بريغوجين “كذب محض”

الكرملين: الادعاء بأن بوتين أصدر الأمر بقتل بريغوجين “كذب…

2023-08-25 / 17:48
Photo of مسؤول روسي: “قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد تحت سلطة موسكو”

مسؤول روسي: “قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد تحت…

2023-08-25 / 15:50
Photo of الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن من الكوكايين

الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن…

2023-08-25 / 15:17
Photo of سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

2023-08-25 / 14:45
Photo of وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن الكريم

وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن…

2023-08-25 / 14:08

تعليق واحد

  1. اسقط،فرنسا الخبيثة حكومة،وشعبا نهبوا خيرات أفريقيا وتركوا شبابها يموت في البحور واسقط،النضام المطاح به عملاء،فرنسا وعاش،الجيش النيجر حتى يحرر البلاد من هؤلاء،الوحوش،الذين لا دين لهم ولاملة واسقط الماسوني ميكروب عفوا مكرون وزوجته الماسونية التي هي بمثابة امه مكرون أضحوكة العالم وستعود فرنسا إلى العالم الثالث ان شاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق