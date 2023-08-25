برشلونة يعلن تمديد عقد حارسه الألماني تير شتيغن

هبة بريس _ رياضة

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن تمديد عقد حارس مرماه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن حتى عام 2028.

وكشف النادي الكاتالوني عن الخبر عبر موقعه الرسمي ونشر صورة للحارس الألماني مع رئيس النادي جوان لابورتا.

وأشار النادي إلى أن تير شتيغن البالغ من العمر 31 عاما، سيواصل حمل قميص برشلونة خمسة مواسم أخرى إلى غاية ألفين وثمانية وعشرين مع تحديد قيمة الشرط الجزائي بخمسمائة مليون يورو.

وكان تير شتيغن انضم لبرشلونة عام 2014 وخاض مع الفريق الكاتالوني إلى الآن 379 مباراة في كل المسابقات محافظاً على شباكه نظيفة في 159 مباراة.

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