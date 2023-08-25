(FILES) Spain's defender #20 Rocio Galvez is congratuled by President of the Royal Spanish Football Federation Luis Rubiales (R) next to Spain's Jennifer Hermoso after winning the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup final football match between Spain and England at Stadium Australia in Sydney on August 20, 2023. Spanish football federation chief Luis Rubiales' apology for kissing star player Jenni Hermoso on the lips after Spain won the Women's World Cup is "insufficient" and his gesture "unacceptable" Spanish Prime Minister said on August 22, 2023. Rubiales, 45, kissed Hermoso as he handed the Spanish team gold medals after they beat England 1-0 in the final in Sydney, provoking outrage in Spain. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

بطلات العالم يرفضن اللعب لمنتخب إسبانيا تحت إدارة روبياليس

2023-08-25 / 21:09
1
هبة بريس _ رياضة

أعلنت اللاعبات الإسبانيات الـ23 اللواتي توجن بطلات للعالم في كرة القدم، أنهن لن يمّثلن منتخب بلادهن تحت الإدارة الحالية برئاسة، لويس روبياليس، في أعقاب فضيحة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بكأس العالم ورفضه الاستقالة.

وقالت 55 لاعبة، الجمعة، من بينهن البطلات الـ23، في بيان: “بعد كل ما حدث خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات اللواتي وقّعن على هذا البيان لن يلبّين دعوة المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون”.

والجمعة، كررت النجمة، هيرموسو، أن قبلة روبياليس، على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات لم تكن برضاها، بعد أن رفض الأخير الاستقالة على إثر الحادثة.

وقالت في بيان: “أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة ولم أسع بأي طريقة إلى إثارة الرئيس”.

ثم تابعت “لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها”.

وكان روبياليس الذي تلاحقه عدة انتقادات بخصوص تصرفات غير لائقة، تقدم باعتذاره عن تقبيل هيرموسو لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة “اغتيالي علنا”، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد، الجمعة، في مدريد.

وبخصوص تصرفه مع اللاعبة، قال إن ذلك كان “عفويا ومتبادلا وتوافقيا”، وأنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استنادا إلى منصبه.
وأكد “لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل”، مضيفا “هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برشلونة يعلن تمديد عقد حارسه الألماني تير شتيغن

برشلونة يعلن تمديد عقد حارسه الألماني تير شتيغن

2023-08-25 / 22:08
Photo of بالفيديو.. بوفال يغادر الملعب مصابا خلال مباراة الريان ضد قطر في الدوري القطري

بالفيديو.. بوفال يغادر الملعب مصابا خلال مباراة الريان ضد…

2023-08-25 / 20:29
Photo of مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعدادا لكأس العالم

مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعدادا…

2023-08-25 / 19:28
Photo of كلوب يحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

كلوب يحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد…

2023-08-25 / 18:19
Photo of البطولة الوطنية تنطلق اليوم و صافرة البداية بين المغربين الفاسي و التطواني

البطولة الوطنية تنطلق اليوم و صافرة البداية بين المغربين…

2023-08-25 / 17:20
Photo of البقالي يحصد ثمار تداريب قاسية ودعم مستمر

البقالي يحصد ثمار تداريب قاسية ودعم مستمر

2023-08-25 / 17:16
Photo of المنتخب الوطني للدراجات يحافظ على مركزيه 26 عالميا والثاني إفريقيا

المنتخب الوطني للدراجات يحافظ على مركزيه 26 عالميا والثاني…

2023-08-25 / 16:44
Photo of الـ58 عالميا والـ4 إفريقيا.. المنتخب النسوي يحقق أكبر ارتقاء تصنيفي في تاريخه

الـ58 عالميا والـ4 إفريقيا.. المنتخب النسوي يحقق أكبر ارتقاء…

2023-08-25 / 12:12
Photo of رسميا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

رسميا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

2023-08-25 / 10:00
Photo of حمد الله يتألق بثنائية أمام الرياض وينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي

حمد الله يتألق بثنائية أمام الرياض وينفرد بصدارة هدافي…

2023-08-24 / 21:05

تعليق واحد

  1. وين المشكلة ياناس؟هي قبلة من مدرب لابنته لا اقل ولا أكثر.ليش تعملوا من الحبة قبة…..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق