طنجة..ضبط خمسيني يستغل أطفالا قاصرين جنسيا

2023-08-25 / 20:55
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هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة، يومه الجمعة 25 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لقاصرين وحيازة محتويات رقمية تتضمن مواد إباحية.

وكانت مصالح الشرطة قد ضبطت المشتبه به في حالة سكر متقدمة، برفقة قاصرين يعيشان حالة تشرد، كما مكنت المعاينات والخبرات التقنية المنجزة على هاتفه من حجز تسجيلات رقمية تتضمن مواد إباحية.

وقد تم نقل الطفلين القاصرين للمستشفى لإخضاعهما لخبرة طبية، بينما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

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