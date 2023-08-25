اليونان تواجه حرائق الغابات لليوم السابع على التوالي

2023-08-25 / 20:31
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هبة بريس _ متابعة

تتواصل جهود عناصر الإطفاء في اليونان، اليوم الجمعة 25 غشت، لمكافحة حرائق الغابات المشتعلة لليوم السابع على التوالي في ظلّ وضع صعب خصوصًا في شمال البلاد وتحسّن ملحوظ على مداخل أثينا.

ويستعر الحريق الأكبر في منطقة إيفروس شمال اليونان، حيث امتدت النيران التي اندلعت السبت قرب مدينة ألكسندروبولي الساحلية على مساحة يزيد طولها عن 15 كيلومترا.

وعُثر في هذه المنطقة هذا الأسبوع على 19 جثة يعتقد أنها لمهاجرين بينهم طفلان. ونبّه مسؤولون إلى أن المنطقة تعد نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من تركيا المجاورة، لذلك يُخشى العثور على مزيد من الضحايا بين طالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من الهرب من النيران.

وتم تصنيف حرائق غابات ألكسندروبولي على أنها الأكبر في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق لعام 2023 وثاني أكبر حرائق منذ عام 2000.

وقال الناطق باسم جهاز الإطفاء، يانيس أرتوبيوس، اليوم الجمعة، في تصريحات للصحافة “للأسف (حريق) منطقة إيفروس” يعد الأقوى بين كلّ الحرائق التي نواجهها في الوقت الراهن وتشكلّ هذه المنطقة “الجزء الأصعب” في مكافحة الحرائق.

ويجتاح الحريق بشكلّ خاص محمية “داديا” الوطنية التي تعدّ موطناً لطيور نادرة.

وأضاف أرتوبيوس أنه بالقرب من أثينا “لا يوجد حاليا” حريق كبير مستعر “على جبل بارنيثا”.

وتحسّنت ظروف حريق ثالث لا يزال مستعرا في فيوتيا، شمال أثينا.

وعلى الرّغم من ذلك، يبقى خطر اندلاع حرائق مرتفعًا في وسط اليونان ومنطقة أثينا.

وكان وزير الحماية المدنية، فاسيليس كيكيلياس، أكّد أنه تم رصد عدة محاولات لإضرام النار من جديد في جبل “بارنيثا” منذ صباح الخميس، مشيرًا إلى أن الشرطة وجهاز الاستخبارات يحققان في هذه الحوادث.

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