بالفيديو.. بوفال يغادر الملعب مصابا خلال مباراة الريان ضد قطر في الدوري القطري

تعرض الدولي المغربي سفيان بوفال للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه الريان على ضيفه قطر بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الثاني من الدوري القطري.

وتعرض بوفال لإصابة عضلية في حدود الدقيقة 29، حيث ترك أرضية الملعب بعدما لم يستطع إكمال المباراة.

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لحظة إصابة المغربي سفيان بوفال لاعب الريان واستبداله بالمهاجم الشاب تميم منصور مفتاح

#الريان_قطر

#دوري_نجوم_إكسبو

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/13HEVDqj0G — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 25, 2023

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