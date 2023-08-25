بالفيديو.. بوفال يغادر الملعب مصابا خلال مباراة الريان ضد قطر في الدوري القطري

2023-08-25 / 20:29
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تعرض الدولي المغربي سفيان بوفال للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه الريان على ضيفه قطر بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الثاني من الدوري القطري.

وتعرض بوفال لإصابة عضلية في حدود الدقيقة 29، حيث ترك أرضية الملعب بعدما لم يستطع إكمال المباراة.

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