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مغاربة يطالبون بطرد شركة ألزا للنقل بسبب استفزازها للقضية الوطنية

2023-08-25 / 20:05
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هبة بريس _ الرباط

أحدث نشر علم الجبهة الانفصالية بالموقع الإلكتروني لشركة “ألزا” الإسبانية للنقل بالدار البيضاء ، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وقد تدخل مجلس مدينة الدار البيضاء بمجرد علمه بتصرف الشركة، مما اضطرها لحذف علم الكيان الوهمي من موقع الشركة على الانترنت.

وبالرغم من ادعاءات الشركة ان الامر يرجع الى عطب تقني، فان هذا التصرف يؤكد ان الشركات الأجنبية المكلفة بالتفويض لتدبير قطاع النقل الحضري ، خصوصا شركة ألزا التي تستقوي ببعض الجهات للاستيلاء على قطاع النقل الحضري في المغرب لا يهمها الا جمع الاموال وتحويلها لحساباتها المصرفية في الخارج دون ادنى اعتبار للمشاعر الوطنية للمغاربة. .

وانتقد مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي استهتار شركة ألزا بالقضية الوطنية رغم انها استحوذت على القطاع في المغرب وتمتص ميزانية الدولة والجماعات وجيوب المواطنين الذين ذاقوا درعا بديكتاتورية الشركة وطالبوا بطردها من المغرب.

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تعليق واحد

  1. لايهمنا تدبير النقل الحضري بقدر ما تهمنا القضية الوطنية وهي الأساس.لي مايحترمش بلادنا ما عندو ما يدير عندنا

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