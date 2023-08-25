تفتيش شخص بمحطة القطار بالقنيطرة يفجر مفاجأة!

2023-08-25 / 19:59
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني، جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة القنيطرة مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 764 قرص مخدر من أنواع مختلفة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، وفق ذات المصدر، أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم وفق ذات المصدر، إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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