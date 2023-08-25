مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعدادا لكأس العالم

2023-08-25 / 19:28
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هبة بريس _ رياضة

يجري المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، استعدادا لمشاركته في نهائيات كأس العالم إندونيسيا 2023، مباراتين وديتين أمام فريقي ريال مورسيا الإسباني لأقل من 19 سنة يوم السبت 26 غشت الجاري، وأولمبيك طالون الإسباني لأقل من 19 سنة وذلك يوم الأربعاء 30 غشت 2023.

ووجه الناخب الوطني سعيد شيبا الدعوة إلى 22 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من:

1. سيف الدين شالغمو – الجيش الملكي

2. أيمن النير – الفتح الرياضي

3. حمزة المتوكل – الجيش الملكي

4. عمران صديقي – الجيش الملكي

5. زكرياء العالوي – المغرب الفاسي

6. عبد الحميد معالي – اتحاد طنجة

7. محمد أمين كتيبة – حسنية أكادير

8. اسماعيل بختي – الجيش الملكي

9. محمد أدم بحيثة – الكوكب المراكشي

10. محمد كبداني – الجيش الملكي

11. معاد بوغيزان – الجيش الملكي

12. محمد راشيدي – شباب المحمدية

13. محمد رضوان – الفتح الرياضي

14. معاد الحجي – شباب المحمدية

15. علي النجار – المغرب التطواني

16. المهدي أكومي – حسنية أكادير

17. وليد الوردي – المغرب الفاسي

18. أدم حنين – الفتح الرياضي

19. سليم مروان – الرجاء الرياضي

20. سفيان عتبة – نيم الفرنسي

21. إبراهيم لمسيح – مولونبيك البلجيكي

22. أرون مغوزا – لاير بتيس اإلسباني

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