رئيس مجلس المستشارين يزور إسرائيل في سبتمبر

2023-08-25 / 19:09
0
هبة بريس _ الرباط

يقوم رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، بزيارة عمل إلى إسرائيل في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد دعوة رسمية من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

زيارة رئيس الغرفة الثانية إلى تل أبيب تدخل في اطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وهو ما يتماشى مع تطور العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات.

وهذه الزيارة الأولى للمسؤول البرلماني إلى إسرائيل، ضمن جولة شرق أوسطية ستشمل فلسطين والأردن، وفق ما ذكر موقع “آخر خبر من المغرب” الناطق بالإنكليزية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفتيش شخص بمحطة القطار بالقنيطرة يفجر مفاجأة!

تفتيش شخص بمحطة القطار بالقنيطرة يفجر مفاجأة!

2023-08-25 / 19:59
Photo of الانتشار المهول لمخدر “البوفا” يصل البرلمان ومطالب بحماية الشباب

الانتشار المهول لمخدر “البوفا” يصل البرلمان ومطالب بحماية الشباب

2023-08-25 / 18:50
Photo of مجلس المنافسة يوصي بتجويد سوق التأمين بالمغرب

مجلس المنافسة يوصي بتجويد سوق التأمين بالمغرب

2023-08-25 / 18:32
Photo of أكثر من 30 دولة”..المغرب حاضر في قمة “قازان” العالمية للشباب

أكثر من 30 دولة”..المغرب حاضر في قمة “قازان” العالمية…

2023-08-25 / 18:12
Photo of القضاء الفرنسي يحدد موعد محاكمة ساركوزي في قضية “أموال القذافي”

القضاء الفرنسي يحدد موعد محاكمة ساركوزي في قضية “أموال…

2023-08-25 / 16:37
Photo of بنجرير تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

بنجرير تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-08-25 / 15:28
Photo of أكادير : صاحب محل للميكانيك يتحدى البلدية والسلطة و يزاول نشاطه

أكادير : صاحب محل للميكانيك يتحدى البلدية والسلطة و…

2023-08-25 / 14:23
Photo of البناء العشوائي ينتشر من جديد بطنجة.. والوالي: “الظاهرة خط أحمر”

البناء العشوائي ينتشر من جديد بطنجة.. والوالي: “الظاهرة خط…

2023-08-25 / 13:49
Photo of قبيل الدخول المدرسي.. للكُتْبيين رأي آخر

قبيل الدخول المدرسي.. للكُتْبيين رأي آخر

2023-08-25 / 13:25
Photo of باب سبتة : ضبط وحجز 58 كلغ من مخدر الشيرا

باب سبتة : ضبط وحجز 58 كلغ من مخدر…

2023-08-25 / 12:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق