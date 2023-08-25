رئيس مجلس المستشارين يزور إسرائيل في سبتمبر

هبة بريس _ الرباط

يقوم رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، بزيارة عمل إلى إسرائيل في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد دعوة رسمية من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

زيارة رئيس الغرفة الثانية إلى تل أبيب تدخل في اطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وهو ما يتماشى مع تطور العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات.

وهذه الزيارة الأولى للمسؤول البرلماني إلى إسرائيل، ضمن جولة شرق أوسطية ستشمل فلسطين والأردن، وفق ما ذكر موقع “آخر خبر من المغرب” الناطق بالإنكليزية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5