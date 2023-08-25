الانتشار المهول لمخدر “البوفا” يصل البرلمان ومطالب بحماية الشباب

2023-08-25 / 18:50
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هبة بريس _ ع عياش

حذر فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب من الانتشار السريع والمهول لمخدر “البوفا” بين الشباب واليافعين،

جاء ذلك في سؤال برلماني وجهه الفريق إلى خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية والذي أكد أن خطورة هذا المخدر تكمن في سرعة الإدمان وأعراضه الفتاكة على الصحة العقلية والنفسية والجسدية للمدمنين.

وأكد أن الإدمان على هذا المخدر خلف مآسي اجتماعية عميقة، بفتكه بالمسار الاجتماعي للعديد من الشباب والأسر.
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وانتقد الفريق شح حملات الوقاية التي تقوم بها وزارة الصحة بشأن تعاطي مخدر “البوفا” والتحسيس بخطورته، مطالبا إياها بالكشف عن الإجراءات التي ستقررها لتتبع ومُعَالجة المُدمنين على هذا المخدر، قصد إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

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