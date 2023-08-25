الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
عرضت الحكومة الدنماركية، الجمعة 25 غشت 2023، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف” يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وأضاف الوزير أن “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه … لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.
سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
10 تعليقات
يجب مقاطعة منتجات الدانمارك والسويد..
الدانمارك تنتهك حقوق المسلمين..
حكومة الدنمارك بفكرون بمنطق سليم. اما حكومة السويد حمقاء اثاروا الفتن والقلق في المسلمين والعرب..
اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا اللهم امين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم..
اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يارب العالمين..
لا حول ولا قوهدة الا بالله. اللهم ارنا عجائب قوتك وقدرتك فيهم يارب انك على كل شيء قدير..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وأعز إلاسلام والمسلمين واجعل كلمتنا هي العليا إلى يوم الدين..
على الدانمارك والسويد الإعتذار للمسلمين لأن المصحف الشريف خط أحمر..
الحمد لله على نعمة الإسلام فالقرأن الكريم محفوظ في الصدور..
الغريب في الأمر أن الذي قام بحرق نسخة من القرأن الكريم هو من أصول عراقية ..