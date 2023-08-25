الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

2023-08-25 / 18:26
0
هبة بريس _ وكالات

عرضت الحكومة الدنماركية، الجمعة 25 غشت 2023، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف” يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف الوزير أن “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه … لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.

سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

2023-08-25 / 19:34
Photo of قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

2023-08-25 / 18:36
Photo of صورته دخلت التاريخ.. ترامب السجين رقم Po1135809

صورته دخلت التاريخ.. ترامب السجين رقم Po1135809

2023-08-25 / 17:52
Photo of الكرملين: الادعاء بأن بوتين أصدر الأمر بقتل بريغوجين “كذب محض”

الكرملين: الادعاء بأن بوتين أصدر الأمر بقتل بريغوجين “كذب…

2023-08-25 / 17:48
Photo of مسؤول روسي: “قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد تحت سلطة موسكو”

مسؤول روسي: “قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد تحت…

2023-08-25 / 15:50
Photo of الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن من الكوكايين

الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن…

2023-08-25 / 15:17
Photo of سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

2023-08-25 / 14:45
Photo of وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن الكريم

وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن…

2023-08-25 / 14:08
Photo of النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

2023-08-25 / 10:23
Photo of اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

2023-08-25 / 09:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق