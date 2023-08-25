كلوب يحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

2023-08-25 / 18:19
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هبة بريس _ رياضة

حسم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، موقفه تجاه الجدل المثار بشأن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح، نجم الريدز إلى اتحاد جدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أكدت نقلا عن تقارير إيطالية، أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)”.

وأضاف المدرب البالغ 56 عاما: “صلاح ليس للبيع، فهو لاعب ليفربول، وملتزم معنا بنسبة 100%

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