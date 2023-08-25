صورته دخلت التاريخ.. ترامب السجين رقم Po1135809

2023-08-25 / 17:52
0
هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن العالم سيعرف “أخيرا” طول ووزن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد احتجازه السريع في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

ونُشِرت صورة جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التُقِطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.

وكشفت “واشنطن بوست” أن سجل احتجاز ترامب أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّر بنحو 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي “السجين رقم Po1135809″، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

وظل الرئيس الأميركي السابق في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد

2023-08-25 / 19:34
Photo of قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

2023-08-25 / 18:36
Photo of الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الدانمارك .. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

2023-08-25 / 18:26
Photo of الكرملين: الادعاء بأن بوتين أصدر الأمر بقتل بريغوجين “كذب محض”

الكرملين: الادعاء بأن بوتين أصدر الأمر بقتل بريغوجين “كذب…

2023-08-25 / 17:48
Photo of مسؤول روسي: “قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد تحت سلطة موسكو”

مسؤول روسي: “قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد تحت…

2023-08-25 / 15:50
Photo of الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن من الكوكايين

الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن…

2023-08-25 / 15:17
Photo of سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

2023-08-25 / 14:45
Photo of وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن الكريم

وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن…

2023-08-25 / 14:08
Photo of النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

2023-08-25 / 10:23
Photo of اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

2023-08-25 / 09:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق