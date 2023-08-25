الكرملين: الادعاء بأن بوتين أصدر الأمر بقتل بريغوجين “كذب محض”

هبة بريس - وكالات

نفى الكرملين الجمعة الادعاءات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باغتيال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي يرجح مقتله الأربعاء في حادث تحطم طائرة بعد شهرين من تمرده على قيادة الجيش الروسي، ووصفها بأنها “كذب محض”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي “هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين… كل هذا كذب محض”.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن “تعازيه” لأقارب ضحايا تحطم طائرة يرجح أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قضى فيه، معتبرا أن الأخير ارتكب “أخطاء” لكنه “حقّق نتائج”.

ويجري حاليًا تحقيق في سبب تحطم الطائرة، الأربعاء، والذي جاء بعد شهرين بالضبط من تمرد فاغنر القصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية.

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