البقالي يحصد ثمار تداريب قاسية ودعم مستمر

2023-08-25 / 17:16
0

يعتبر العداء سفيان البقالي بطلا فوق العادة، حيث أثبت جدارته مرة أخرى في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست ، فبعد منافسة تحبس الأنفاس، تمكن البقالي من الفوز بلقبه العالمي الثاني على التوالي في سباق 3000 متر موانع، بعدما خاض السباق ببراعة منذ بدايته وحتى خط النهاية، مؤكدا من جديد تربعه على قمة هذا التخصص الرياضي.

وكعادته، اعتمد البقالي على خبرته وعلى تكتيك محكم للفوز بالسباق على حساب منافسه الكبير.

ويشكل تتويج البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي بذهبية 3000 متر موانع ببطولة العالم ببودابيست للمرة الثانية في تاريخه إلى جانب ذهبية الألعاب الأولمبية بطوكيو نتيجة لمجهودات المبدولة من طرق الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.

ويحظى ” ابن فاس” اسوة بباقي العدائين المغاربة، بدعم مستمر من الجامعة الملكية لألعاب القوى برئاسة عبد السلام أحيزون، بحيث وضعت تحت تصرفه مرافقها رفيعة المستوى من اجل التدرب، إضافة إلى دعمه المادي والتكلف برواتبه هو والمدرب من طرف الجامعة.

ولعبت الفضاءات الرياضية التي توفرها الجامعة الملكية المغربية دورا هاما في تسهيل التداريب الرياضية للأبطال المغاربة بما فيهم سفيان البقالي الذي وُفرت له جميع الظروف التي تسهل عمل الممارسين لألعاب القوى.

وعلى مر تاريخ المسابقات الكبرى لم يفز المغرب قط بعدة ميداليات ذهبية في مسابقة واحدة.

يشار إلى أن سفيان البقالي، الذي يتمتع بموهبة استثنائية، أبان عن مثابرته وانضباطه طوال مسيرته الرياضية، وهو ما جعله يضع نصب عينيه أحلاما كبيرة على الدوام، مما مكنه من الوصول إلى قمة ألعاب القوى العالمية بفضل العمل الجاد والتدريب المكثف والتضحية و كذا التخطيط الجيد من طرف الجامعة الملكية.

ولم يغب البطل المغربي منذ فوزه بأول ميدالية في بطولة كبرى (فضية مونديال لندن 2017)، عن منصة التتويج. فبعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة عام 2019، فرض نفسه كسيّد سباق 3000 متر موانع بلا منازع، ما وضع حدا للهيمنة الكينية التي استمرت لسنوات عديدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البطولة الوطنية تنطلق اليوم و صافرة البداية بين المغربين الفاسي و التطواني

البطولة الوطنية تنطلق اليوم و صافرة البداية بين المغربين…

2023-08-25 / 17:20
Photo of المنتخب الوطني للدراجات يحافظ على مركزيه 26 عالميا والثاني إفريقيا

المنتخب الوطني للدراجات يحافظ على مركزيه 26 عالميا والثاني…

2023-08-25 / 16:44
Photo of الـ58 عالميا والـ4 إفريقيا.. المنتخب النسوي يحقق أكبر ارتقاء تصنيفي في تاريخه

الـ58 عالميا والـ4 إفريقيا.. المنتخب النسوي يحقق أكبر ارتقاء…

2023-08-25 / 12:12
Photo of رسميا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

رسميا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

2023-08-25 / 10:00
Photo of حمد الله يتألق بثنائية أمام الرياض وينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي

حمد الله يتألق بثنائية أمام الرياض وينفرد بصدارة هدافي…

2023-08-24 / 21:05
Photo of بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفا “مقصيا” أمام الرياض في الدوري السعودي

بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفا “مقصيا” أمام…

2023-08-24 / 20:10
Photo of جدة تستضيف نهائيات الجولة العالمية للتنس

جدة تستضيف نهائيات الجولة العالمية للتنس

2023-08-24 / 19:38
Photo of بعد جدل “القبلة”.. “الفيفا” تعلن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد روبياليس

بعد جدل “القبلة”.. “الفيفا” تعلن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد…

2023-08-24 / 14:50
Photo of المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة يفوز على مالي

المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة…

2023-08-24 / 14:34
Photo of سيواجه ميسي في نهائي كأس الولايات المتحدة.. من هو المغربي أمين باسي?

سيواجه ميسي في نهائي كأس الولايات المتحدة.. من هو…

2023-08-24 / 13:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق