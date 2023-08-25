محمد الريفي: “بدأت أفكر في الطريق إلى الإعتزال”

القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي محمد الريفي عبر حائطه الفايسبوكي عن نيته اعتزال المجال الفني، فور انهائه جميع الالتزامات المهنية.

و قال الفنان المغربي عبر ذات المنصة:”بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال.. اخلص تعاقداتي الأخيرة وسأبدأ حياتي من جديد وياربي إلى طريق الخير.

وفي سياق متصل، قام خريج برنامج “إكس فاكتور” في نسخته العربية بالتعليق على منشور الفنان المعتزل محمد رزقي الذي جاء فيه:”أحد المغنيين المشهورين أخبرني برغبته في الاعتزال والتوبة إلى الله سبحانه ،ولعله يعلن عن ذلك في القريب إن شاء الله، أسألكم أحبتي الدعاء له بالهداية والسداد ولنا وللمسلمين”.

وكتب الريفي أسفل المنشور: “حبايبي”، الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يرجحون أنه هو الفنان الذي تحدث عنه رزقي في تدوينته.

وجدير بالذكر أن محمد الريفي استطاع أن يحقق شهرة واسعة خلال مشاركته في برنامج “إكس فاكتور”، فضلا عن طرحه مجموعة من الأعمال التي لاقت صدى طيب و استحسان الجمهور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0