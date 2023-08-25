مسؤول روسي: “قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد تحت سلطة موسكو”

2023-08-25 / 15:50
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هبة بريس ـ وكالات

لا حديث وسط الأوساط المهتمة بالشأن السياسي و العسكري الدولي سوى عن مصير مجموعة فاغنر بعد مقتل قائدها قبل أيام في حادث مجهول بعد تحطم طائرة خاصة كانت تقله رفقة عدد من قادة التنظيم العسكري.

و يتساءل العديد عن مصير مجموعة فاغنر المقاتلة و التي توسعت أنشطتها بشكل كبير خاصة بإفريقيا، و كذلك في الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن مسؤولا روسيا صرح لوكالات أنباء دولية أن فاغنر ستظل تقوم بأنشطتها و سيقودها قائد جديد تحت سلطة موسكو.

و في هذا الصدد، أكدت إحدى وكالات الأنباء الدولية أنه قبل يوم واحد من تحطم طائرة يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، زار مسؤول روسي ليبيا لطمأنة الحلفاء هناك بأن مقاتلين من فاغنر سيبقون في البلاد، لكن تحت سيطرة موسكو.

وقال مسؤول ليبي مطلع، إن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، أبلغ خليفة اللواء المتقاعد خليفة حفتر -(المعيّن من مجلس النواب الليبي في طبرق قائدًا للجيش)- خلال اجتماع في بنغازي يوم الثلاثاء الماضي، أن قوات فاغنر ستكون تابعة لقائد جديد.

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