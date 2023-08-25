درجات الحرارة تدفع المهنيين لرفع سعر الطماطم بدرهمين للكيلوغرام الواحد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت عدد من الخضر و الفواكه بمدينة الدار البيضاء ارتفاعا في سعر بيعها للعموم خلال الأيام الأخيرة.
و ارتفع سعر الطماطم كمثال بواقع درهمين في الكيلوغرام الواحد، ليتجاوز السبعة دراهم في عدد من المحلات التجارية بأسواق الدار البيضاء بعدما كان أقل من خمسة دراهم حسب الجودة.
و عزا مهنيون هذا الارتفاع في أسعار بعض الخضر و الفواكه و في مقدمتها الطماطم لدرجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها بلادنا مؤخرا.
و أضاف المهنيون بأن موجة الحر ساهمت في خسائر فادحة للفلاحين، حيث تضررت منتوجاتهم من الخضر و الفواكه و قلت الكمية الصالحة الموجهة للأسواق و هو ما جعل العرض ينقص مقارنة بالطلب.
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2 تعليقات
بالمنطق خاص ينقصوا ماشي يزيدو
الله يعطيهم العداب هذا هو رأينا