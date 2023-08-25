البطولة الوطنية تنطلق اليوم و صافرة البداية بين المغربين الفاسي و التطواني

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات البطولة الوطنية لموسم 2023_2024 و ستكون ضربة البداية من مدينة فاس من خلال المباراة التي ستجمع بين المغرب الفاسي و المغرب التطواني.

و ستنطلق هاته المباراة في الساعة التاسعة و النصف ليلا، و سيقودها الحكم الدولي جلال جيد بمساعدة العلوي الزين في غرفة المساعدة بالفيديو.

و يتوقع أن تستقطب المباراة الافتتاحية للدوري المغربي جماهير غفيرة خاصة أنها تتزامن و العطلة الصيفية فضلا على توقيت إجرائها بالمساء، بالإضافة لكونها تجمع بين فريقين لهما قاعدة جماهيرية مهمة.

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