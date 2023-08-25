البطولة الوطنية تنطلق اليوم و صافرة البداية بين المغربين الفاسي و التطواني
هبة بريس ـ رياضة
تنطلق اليوم الجمعة منافسات البطولة الوطنية لموسم 2023_2024 و ستكون ضربة البداية من مدينة فاس من خلال المباراة التي ستجمع بين المغرب الفاسي و المغرب التطواني.
و ستنطلق هاته المباراة في الساعة التاسعة و النصف ليلا، و سيقودها الحكم الدولي جلال جيد بمساعدة العلوي الزين في غرفة المساعدة بالفيديو.
و يتوقع أن تستقطب المباراة الافتتاحية للدوري المغربي جماهير غفيرة خاصة أنها تتزامن و العطلة الصيفية فضلا على توقيت إجرائها بالمساء، بالإضافة لكونها تجمع بين فريقين لهما قاعدة جماهيرية مهمة.
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