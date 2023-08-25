الحرارة المفرطة تطيل مقام الآلاف من مغاربة المهجر بوطنهم الأم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
رغم أن عطلة الصيف المدرسية أوشكت على الانتهاء، غير أن حضور الجالية المغربية المقيمة بالخارج مايزال ملحوظا بعدد من المدن و خاصة الساحلية منها كالدار البيضاء و المحمدية و بوزنيقة و الجديدة و الهرهورة و غيرهم.
و ساهم ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت في تغيير قرار عدد من الأسر المغربية التي تقطن بالمهجر، حيث فضل عدد منهم تمضية أيام أخرى إضافية بالمغرب.
كما أن بعض الأسر المغربية المهاجرة آثرت تجنب فترة الذروة الخاصة بعودة الجالية لتفادي الاكتظاظ بالموانئ و ما يرافق ذلك من غلاء في تذاكر البواخر و العبارات.
و سجلت الجالية المغربية المقيمة بالخارج هذا العام أرقام قياسية بخصوص توافدها ضمن عملية مرحبا 2023، كما ساهمت في انتعاش الاقتصاد الوطني و الرفع من احتياطي العملة الصعبة و تعزيز الأرقام التنافسية للسياحة المغربية.
12 تعليقات
عرف المغرب خلال هذه الفترة موجة الحر الغير المسبوقة لهذا جعل المهاجرين المغاربة الجزء إلى الشواطئ والمناطق الجبلية من أجل الاستمتاع.
مغاربة المهجر يساهموا في اقتصاد البلاد.
تزامن مع عطلة الصيف دخول المهاجرين المغاربة بكثرة إلى بلدهم الأم ولكن للاسف الشديد الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة ربما أثرت بشكل سلبي عليهم .
السبب الذي يجعل عدم دخول المهاجرين المغاربة إلى بلدهم الأم وهو بعض السلوكات اللاخلاقية لدى بعض المسؤولين …
بالفعل دخول المهاجرين المغاربة إلى بلدهم الأم ساهمت في انتعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة بالمغرب…
لقد ساهموا في تطوير وتشجيع والرفع من مستوى الاقتصادي والاجتماعي ولاسيما في السياحة بالمغرب. لهذا يجب علينا كمواطنين الاحفاظ على مهاجرينا بسلوكاتنا معهم.
في فترة جائحة كوفيد 19 كورونا كان هناك ركوض إقتصاد ي كبير مما انعكس على الإقتصاد الوطني المغربي.
غادرت اليوم مطار مدينة طنجة الدولي في اتجاه امستردام المكيفات في قاعة الانتضار ( مكان ضيق بالمقارنة مع عدد المسافرين)معطوبة ومنذ سنة وهي لا تشتغل،فاين المسئولين عن هاذا المطار ؟
مدينة عدد سكانها ٣ ملايين نسمة ولا تتوفر على مطار يليق بها كارثة بمعنا الكلمة.
طرحت السءال عن الموضفين في المطار كلهم يشتكون من هاذه الوضعية التي يشتغلون فيها ولا احد يحركً ساكنا؟ فكيف يريد المسؤولين استوعاب ٢٠ مليون ساءح ؟
الرجاء ايصال هاذه الشكوا للمسؤولين.
الأغلبية ستعود أدراجها الاسبوع المقبل..طريق السللمة للجميعو الى الصيف المقبل بإذن الله.
نتمنى أن تتغير سلوكات المواطنين تجاه المهاجرين المغاربة وحتى السياح الاجانب من أجل كسبهم..
المغرب يحتاج الكثير إلى التغيير والاصلاح من طرف الحكومة من أجل خدمة المهاجرين المغاربة .
من الضروري تغير السلوكات الغير المرغوب فيها تجاه المهاجرين المغاربة من أجل رجوعهم إلى المغرب عدة مرات.