سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

2023-08-25 / 14:45
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هبة بريس - وكالات

رفعت السلطات في مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة الطاقة Hawaiian Electric بتهمة الإهمال الذي أدى إلى الحرائق التي دمرت الجزيرة.

وذكرت صحيفة Hawaii News أن الدعوى القضائية تفيد بأن شركة Hawaiian Electric تصرفت بإهمال من خلال عدم إيقاف تشغيل المعدات الكهربائية على الرغم من تحذير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر حرائق الغابات، وأشعلت خطوط الكهرباء، أثناء عملها، العشب الجاف عندما سقطت الأعمدة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطعة ماوي رفعت دعوى قضائية يوم الخميس ضد Hawaiian Electric مدعية بأن الشركة تسببت في حريق غابة في لاهينا ولم تتخذ الخطوات المناسبة للحفاظ على الشبكة الكهربائية في حالة مناسبة.

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