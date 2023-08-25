وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن الكريم

2023-08-25 / 14:08
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.

وقال وزير العدل للصحفيين، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

ووصف الوزير حرق المصحف بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”، وأضاف: “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي. وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

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تعليق واحد

  1. حرق المصحف. كما قال احد الأوربيين. يشهرون نشر الإسلام في أوربا بدون ان يشعروا. أغبياء. مانرى الا العديد من الأوربيين وغيرهم يعتنقون هذا الدين.

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