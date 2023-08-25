وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن الكريم

2023-08-25 / 14:08
0
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.

وقال وزير العدل للصحفيين، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

ووصف الوزير حرق المصحف بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”، وأضاف: “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي. وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن من الكوكايين

الأكبر في تاريخ البلاد.. السلطات الإسبانية تحجز 9,5 طن…

2023-08-25 / 15:17
Photo of سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

سلطات هاواي تحدد المسؤول عن اندلاع الحرائق الكارثية

2023-08-25 / 14:45
Photo of النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

2023-08-25 / 10:23
Photo of اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

2023-08-25 / 09:30
Photo of رصد نوع شديد التحور من كوفيد في دول جديدة

رصد نوع شديد التحور من كوفيد في دول جديدة

2023-08-24 / 22:52
Photo of رئيس نيجيريا يوجه بحل خلاف مع طيران الإمارات على الفور

رئيس نيجيريا يوجه بحل خلاف مع طيران الإمارات على…

2023-08-24 / 22:37
Photo of توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة روسية

توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة…

2023-08-24 / 18:35
Photo of أربعة قت__ لى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

أربعة قت__ لى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

2023-08-24 / 18:07
Photo of بوتين: “بريغوجين كان رجل أعمال موهوب.. لكنه ارتكب أخطاء”

بوتين: “بريغوجين كان رجل أعمال موهوب.. لكنه ارتكب أخطاء”

2023-08-24 / 17:50
Photo of فرنسا: ظروف تحطم طائرة بريغوجين “تثير الشكوك”

فرنسا: ظروف تحطم طائرة بريغوجين “تثير الشكوك”

2023-08-24 / 14:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق