أكادير : صاحب محل للميكانيك يتحدى البلدية والسلطة و يزاول نشاطه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد.جولة لجريدة ” هبة بريس” زارت خلالها بلوك ج 3 حي الداخلة التمديد التابع للدائرة الرابعة بأكادير ، رصدت خلالها انتشار الزيوت ومخلّفات ورشات الحرف الميكانيكية وانبعاث الأصوات المزعجة والروائح الكريهة من أحد المحلات، حيث عبّرت الساكنةعن تذمرها من مواصلة صاحب هذا المحل من مزاولة هذا النشاط متحديا بذلك الجميع من مجلس بلدي و ساكنة و سلطة محلية رغم الرسالة الانذارية التي وجهتها له بلدية أكادير في 8 شتنبر سنة 2022، بضرورة التوقف على النشاط المزاول.

وفي نفس السياق، سبق للجنة تضم مصلحة المراقبة- قسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية بجماعة أكادير ورئيس الملحقة الإدارية الرابعة بأكادير المركز، أن عاينت يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، محلات ورش ” اصلاح السيارات’ بناءا على شكاية من السكان، تبث بعده ان النشاط المزاول بالمكان ” ملوث” وانه يشغل مساحة مهمة من الملك الجماعي العام بدون ترخيص.

وقد دعت الرسالة الانذارية صاحب الورش بضرورة التوقف عن مزاولة نشاط اصلاح السيارات، وأن الاستمرار فيه سيدفع مصالح البلدية الى فرض مسطرة تعويض يساوي 5 مرات مبلغ الاثاوة لمخالفة مقتضيات شغل الملك الجماعي العام بدون سند قانوني.

لكن بعد مرور قرابة سنة عن الرسالة الانذارية لا شيء تغير، معاناة السكان متواصلة، الثلوث الهوائي والسمعي يملأ المكان، حقوق التعويض لصندوق البلدية من إحتلال الملك الجماعي، لم يشرع بعد في تنفيذ مسطرتها القانونية، لتكون الصورة كاملة هو ضياع حقوق المشتكين، وضياع حقوق البلدية في التعويض.

عدد من سكان الحي، التقتهم الجريدة، عبروا عن آسفهم من انتشار مثل هذه الحرف الصناعية التي تعتمد الآلات وتسبب أضرارا خطيرة للسكان والبيئة، بسبب التلوث البيئي عموما، ومنه التلوث ” السمعي ” الصادر عن ضجيج المحركات و الآلات ، وهو ما يؤثر سلبا على صحة المواطنين، خاصّة ذوي الأمراض المزمنة، وراحتهم والمردودية التعليمية لأبنائهم.

وهناك أخطار أخرى من مخلفات هذا النشاط كأجزاء الحديد والزيوت وغبار الصباغة وأدخنة المحركات، وهو ما يؤدي إلى إصابة المواطنين بالأمراض العضوية والنفسية والعصبية.

وطالب السكان المتضررين بتدخّل الجهات المعنية، كل من موقعه، وتحمّل المسؤولية لرفع الضرر عنهم ، وعدم الترخيص لمثل هذه المهن المعروفة بأضرارها لدى الجميع، وتفعيل قرارات الإغلاق دون دفع الناس للاحتجاج، ومنع الحرفيين الذين يقدمون على فتح محلات عشوائية بطرق ملتوية، وإيجاد حلول واقعية للحرفيين؛ وذلك بتجميعهم في حي صناعي بعيدا عن المناطق السكنية.

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