باب سبتة : ضبط وحجز 58 كلغ من مخدر الشيرا

2023-08-25 / 12:33
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هبة بريس

أفاد مصدر جمركي ، اليوم الجمعة ، أنه تم خلال عملية مراقبة لعناصر الجمارك على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 58 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية بخزان و لوحة القيادة لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مواطن إسباني ،كان يستعد لمغادرة موقع العبور.

وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية الولائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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تعليق واحد

  1. وماذا عن المخدرات التي تباع في شوارع المملكة بدون حسيب ولارقيب .والكل شاري،السوق ونسوا أولادهم بانهم سيكونون اما باءعي او مدمنين على هاته المخدرات الملعونة

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