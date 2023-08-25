باب سبتة : ضبط وحجز 58 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس

أفاد مصدر جمركي ، اليوم الجمعة ، أنه تم خلال عملية مراقبة لعناصر الجمارك على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 58 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية بخزان و لوحة القيادة لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مواطن إسباني ،كان يستعد لمغادرة موقع العبور.

وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية الولائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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