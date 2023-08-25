باب سبتة : ضبط وحجز 58 كلغ من مخدر الشيرا
هبة بريس
أفاد مصدر جمركي ، اليوم الجمعة ، أنه تم خلال عملية مراقبة لعناصر الجمارك على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط و حجز 58 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأوضح المصدر أنه جرى خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك ورجال الأمن ، ضبط وحجز كمية المخدرات على شكل أقراص كانت مخبأة بعناية بخزان و لوحة القيادة لسيارة مسجلة في إسبانيا ، يقودها مواطن إسباني ،كان يستعد لمغادرة موقع العبور.
وتم إحالة الموقوف على الشرطة القضائية الولائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0